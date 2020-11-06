驗船中心（CR）於2020年10月21日至23日在台北總部、10月28日至30日在台中及11月4日至6日在高雄分別舉辦國際船舶及港口設施保全章程（ISPS CODE）之港口設施保全員（PFSO）訓練課程，課程內容主要包含ISPS CODE相關規章及條款介紹、港口設施保全評估及計畫綱要制訂、緊急應急計畫準備及港口設施保全查驗程序及重點剖析等。

課程並特別邀請海洋委員會海巡署艦隊分署及刑事警察局偵五隊之專業教官針對課程中辨識危險物質和裝置及認識爆裂物進行授課。

本次課程共計有交通部航港局、台灣港務股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司等三十餘個單位派員，共計122人報名參加，透過本次課程可使學員更加瞭解港口設施保全之執行要項，驗船中心亦結合自身多年檢驗實務經驗，提供學員知識面及實務面之深入探討，參加學員獲益良多，反應熱烈。

驗船中心每年皆會辦理各項課程作為各單位訓練人員之平台，亦持續不斷提供國內航運界相關知識及訊息。驗船中心表示未來也將堅守初衷，致力於增進保障海上人命安全與防止海洋環境污染，期能維護寶貴海洋資源之永續發展。

(工商 )