藍鈞天和小提琴家老婆陳羽柔育有可愛4歲女兒Riley ，6日兩人迎來結婚5週年，也是兩人交往第6年，夫妻倆一同受訪分享。出身香港成衣商富二代的藍鈞天，曾在加拿大留學，當年和黃立成大哥以「麻吉」團體出道，參與時尚活動，和丁春誠、陳紹誠、高以翔等被譽為「時尚F4」。他多年來演出不少戲劇，包括《一把青》、《若是一個人》等，今年演出李國修經典喜劇《莎姆雷特》，回憶起當年因不會演戲，為了拜師學表演，曾「三顧茅廬」向屏風表演班毛遂自薦。

藍鈞天當時剛離開「麻吉」一心想學表演，卻3次被當時劇團製作人林佳鋒打槍，全因他外型太像偶像劇演員，烙話「我們這裡是認真演戲，不是來沾醬油的」想勸退他，正好李國修老師經過，藍鈞天把握機會向李國修自薦，劇團中每個演員的凳子上都會貼上名字，李國修就說一句「拉把凳子給他」，藍鈞天自此在屏風表演班有了自己的專屬座位。

回想2006年，藍鈞天說「某次城哥（曾國城）、嘉千姐（黃嘉千）排練沒到，當時的副導黃玉棠就叫我代走位，我心想『我機會來了！』興奮跑上台，沒想到國修老師一看說不行，叫我下台，『你沒資格上我的台，下去』」。沒想到過了14年，他現在演出舞台劇《莎姆雷特》中的角色，就是當年他在台上代排練曾國城的角色，而黃玉棠也是2020年版巡演的導演。

如此峰迴路轉的曲折，藍鈞天回想起別有滋味，「爭取角色的時候，黃導說，角色要風流倜儻感覺，當年的我比較像，現在我是好爸爸形象」，最後確定讓他演出的原因，是黃玉棠前一晚碰上樊光耀，當時樊大力推薦「你要用Gaby，他是《一把青》中，從頭到尾我覺得演最好的，他當年就坐在（屏風）那個角落」。

藍鈞天坦言2006年時，國修老師太太王月曾叫他回去演，他本來答應，後來沒回去演，「那10年，佳鋒哥一句話都沒跟我說，直到我拍完《一把青》，我有次去看舞台劇《莊子兵法》，佳鋒哥跟我打招呼，說『你《一把青》演得不錯，希望可以合作』，讓我受寵若驚」，因此2018年他接演舞台劇《小兒子》、2020年演《莎姆雷特》。

藍鈞天格外珍惜重返劇場演出機會，這次演出《莎姆雷特》屬喜劇，他想起國修老師曾說「喜劇是建立在別人悲劇上，悲劇經過時間就是喜劇」，原擔心因疫情無法演出，但更感謝的是，台北國家戲劇院4場完售。

藍鈞天老婆陳羽柔為古典跨界小提琴家，也是亞斯音樂藝術總監、創辦人，主要從事婚禮規劃、音樂演出等，夫妻倆也合作沐浴乳、童裝等副業。談起事業心陳羽柔明顯強大許多，她起初和藍鈞天交往，當時他在廣州從商，後來才開始知道他是演員，拍《一把青》時她赴嘉義探班，不滿他和女演員互動，氣氛一度尷尬，藍鈞天笑說「温貞綾本來要來敲我房門，叫我下樓去拍戲，但不敢敲，只敢傳訊給我」。

陳羽柔說，一開始很難適應，老公和女演員劇中互動，有時下戲回家，還叫他「走開」。藍鈞天說，本來說好《一把青》殺青後，要帶陳羽柔去義大利求婚，但當時一直沒殺青，她就說「每天你跟女明星在一起，怪不得不想殺青」，每天吵得他受不了，沒想到出發義大利前，陳羽柔身體不適前往醫院急診，一檢查才發現懷孕，趕進度升格當爸媽。至今還會因為女演員生氣？陳羽柔笑說「反正大家都是我的眼線」。

上月28日是陳羽柔生日，藍鈞天透露包括求婚、結婚週年、婚禮都選在老婆生日，「她那天最大」，而今年禮物走務實路線，已預購最新iPhone12給老婆，去年拍攝家族全家福，今年計畫要拍一家三口全家福。

藍鈞天（左）和老婆陳羽柔育有女兒Riley。（翻攝IG）

藍鈞天一家三口感情甜蜜。（翻攝IG）

藍鈞天老婆陳羽柔上月底過生日。（翻攝IG）

藍鈞天女兒Riley今年4歲，可愛活潑遺傳爸媽優良基因。（翻攝IG）

(中時 )