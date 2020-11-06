台南女中生物科邱姓教師9月5日發生猝死意外，校內師生同感不捨，兩個月後卻爆出他生前注射毒品過量死亡，師生同感訝異，學校粉絲頁留言引起兩極化論戰，有人認為他讓學校蒙羞，有人支持「事實上他在學校表現就是個好老師」，警方私下表示「當初沒公布就是因為他風評良好」。

36歲邱姓老師身高192公分、外型帥氣陽光，被學校女學生稱為南女的「周湯豪」，5年前應聘台南女中，學校遴選委員會基於性別平等，不忌諱他以男老師身份進入女校。

台南女中邱姓生物老師身高192公分，體格健壯，教學認真，被稱為南女的「周湯豪」。（擷自台南女中臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南女中校長鄭文儀在台南女中臉書粉絲頁發文哀悼邱姓老師。（擷自台南女中臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

邱男在學校表現優秀，前4年擔任學務處組長，第5年擔任專任老師，曾帶學生參加科展得獎。

邱男平常熱愛健身，台南女中校長鄭文儀稱讚他有「古希臘眾神雕像之體態」，但他感情世界成謎，兩個月前，他私下與1名男網友相約在安平區對方住處，卻因注射過量安非他命，身體負荷不了死亡。

男網友驚嚇報警，因死者身邊留有注射針筒，很快被警方驗出針筒內有安非他命反應，加上死亡相驗結果出爐，得知他是吸毒過量死亡，因死者身分敏感，加上無前科素行良好，未對外洩漏真實案情，台南女中師生一直以為他是心肌梗塞猝死，感到相當不捨。

台南女中曾為邱男發動寫追思卡片，共收集了數十張學生傳來的卡片與小紙條，數十位師生主動前往參加告別式，鄭文儀在台南女中粉絲頁臉書上發文「凌空一擊，已成往日身影；壯志未酬，再結來生情誼」表達哀悼。

不料邱男吸毒猝死的消息在兩個月後仍被曝光，台南女中師生驚訝，情緒難以轉換，粉絲頁上湧入網友留言，看法兩極，有人批評他讓台南女中師生蒙羞，有人力挺「老師私生活吸毒，不代表專業教學不行，看學生留言就知道老師平常受認可」、「不管你認不認同他是好老師，他的學生認可就好了」。

鄭文儀感嘆，邱老師是北部人，當過流浪教師，考上南女後，獨自在台南租屋，在校教學認真，作息正常，不曾有過不法情事。

台南女中1名女學生表示，獲知邱老師吸毒過世消息很震驚，印象中的他是個很好的老師，吸毒感覺不是他會做的事情。另1位女學生稱，知道邱老師會跟同學打排球，同學都說邱老師很帥，看起來很健康，不像吸毒的人。

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(中時 )