蔡英文總統今接見「海地共和國駐台大使庫珀」時表示，庫珀大使是海地在台灣的最佳代言人，也是台灣永遠的好朋友，希望庫珀大使未來繼續給台灣支持，並祝福新職一切順利。

總統致詞時表示，再過幾天，庫珀大使就要回國，然後前往其他國家赴任。她要代表中華民國政府和人民，感謝庫珀大使在任職期間對兩國邦誼的付出，也對庫珀大使的未來獻上祝福。

總統指出，「庫珀大使在台灣駐節8年，跟我們生活在一起，也協助兩國關係有持續重大的進展」，除了促成馬德立（Michel Joseph Martelly）總統和摩依士（Jovenel Moïse）總統先後訪問台灣，去年她出訪加勒比海友邦，第一站也是海地。當時，庫珀大使專程回國接待訪團，非常感謝。

總統說，最近，她看到海地大使館響應法國在台協會的號召，加入舉辦第一屆「台灣法語大會」。庫珀大使也親自上場，分享學習法語的經驗。

總統說，像這類的活動和分享，都豐富了台灣人民的生活。這些年來，庫珀大使舉辦海地美食節、展覽等各項活動，還有協助海地的工商界人士組團來台訪問，都讓台灣人民有機會更認識我們的友邦，也加深了兩國的經貿往來。

總統強調，近年，台灣與海地兩國攜手努力，展開了更多合作計畫，今年也一起面對疫情的挑戰。她也藉此機會感謝摩依士總統在今年聯合國大會，發言肯定台灣協助防疫，並且支持台灣的國際參與。也請庫珀大使回國後，轉達我們對摩依士總統的感謝和問候。

總統表示，庫珀大使是海地在台灣的最佳代言人，也是台灣永遠的好朋友。希望庫珀大使未來繼續給台灣支持，隨時歡迎回來台灣走走看看。

(中時 )