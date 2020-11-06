品冠5月與前東家太合集團（海蝶）約滿後，今（6日）宣布與種子音樂二度合作、簽約加盟，同時推出新單曲〈愛你需要練習〉；今年受到新冠肺炎疫情影響，各地活動紛紛取消後延後舉行，品冠坦言農曆年後大大小小演出遭疫影響約60場，直到上個月才前往台南為棒球賽獻唱，也是他年後第一場公開活動。這段時間留在台灣陪伴老婆小孩的他，是出道以來休息最久的一次，也因此參與了不少兒女的校園活動，日前他以家長身份前往女兒班上獻唱英文兒歌，沒想到國小一年級的孩子成熟度出乎他意料，選唱的兒歌太過童趣，反被班上其他同學報以噓聲。

回憶當時情形，品冠笑說沒預料到現在小一的孩子們這麼成熟，「好糗！我女兒當時也在台下，她當場就哭了、當場喔，然後她還走到前面的台上抱住我」，女兒心疼長年在外演出的父親難得有時間到班上獻唱，竟然被同學們噓；回想孩子的貼心舉動，品冠透露這個月還要去兒子的班上彈唱，這幾天已經在挑選曲目，事前準備十足、絕對要一雪前恥。

品冠一月帶著老婆、兒女及大馬家人到東京過年，返台後至今僅接了一場活動，收入是否吃緊？品冠幽默表示「幸好還有一點微薄的（創作歌曲）版權進帳」，加上他雲錄製大陸節目《天賜的聲音》，一家人生活開銷無虞，品冠樂觀表示：「這段時間也獲得許多，孩子他們出生後一直有工作，出道26年幾乎沒有像這次有這麼久的時間能待在他們身邊，這段時間我也不斷在練習，練習跟孩子相處。」一家人的感情更增溫，他也利用時間帶著妻小一起遊覽澎湖、高雄等地。

他現在每天打開電視、手機，首先關注的是世界各地的疫情變化，期昐疫情能趕快結束，大家能重回正常的社交生活。以往他每年都會回家鄉馬來西亞兩次以上，這次已將近一年半沒回大馬與親友們見面，只能透過電話聯繫關心彼此，而口罩也成了他日常生活必備品，他笑說之前有一次出門去銀行忘了帶口罩，老婆貼心地給他送上謝金燕的蕾絲聯名口罩，當下蕾絲的口罩外型雖然讓他覺得有點小尷尬，但為了防疫他還是乖乖戴上，為了不被路人認出自己，還特意拿下招牌眼鏡，每次想到都覺得好笑。

由於新東家種子音樂所屬凱渥集團，因此促成品冠與與阿里巴巴集團旗下的帶貨女王「直播一姐」薇婭跨界合作對唱情歌，歌曲由品冠譜曲並擔任製作人，透過雲錄製方式完成這首甜蜜鬥嘴的輕快歌曲。品冠表示：「以前看過薇婭直播，對她的銷售功力滿心佩服，無意中看到她曾參加《跨界歌王》節目的演出，覺得很驚豔，當下才發現，『哇！原來她這麼會唱』，今年我也嘗試幾次直播和大家互動，一邊看留言，一邊唱歌，還要與粉絲聊天即時應答，手忙脚亂的完成直播，讓我深深佩服薇婭。」

品冠今宣布加盟種子音樂。（種子音樂提供）

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