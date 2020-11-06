王品集團今日召開董事會，通過第三季合併營收44.6億元，創6年新高，年增6.03％、季增27.99％。稅後淨利2.7億元，年增111.94％，改寫7年同期記錄。每股稅後盈餘(EPS)3.6元，創下26季新高紀錄、也是歷年Q3第二高，年增109.3％、季增318.6％。Q3單季賺贏整個上半年、轉虧為盈。

台灣事業群在7、8月受惠於暑期聚餐效應，及父親節、情人節檔期帶動消費意願，搭配「吃王品 領現金 抽股票」的行銷活動，連續三個月營收創同月新高，Q3營收達29.1億元，年增12.74％，穩健成長。大陸事業群營收15.5億元，較上季成長高達45.75％，顯示大陸在疫情逐漸平穩後，消費者傾向選擇到信賴感強的品牌用餐，王品競爭力大幅提升，恢復速度領先同業，西堤單月營業額，更創下2005年進入大陸市場以來的最佳紀錄。

看好國人愛吃日料且對「日式定食」情有獨鍾，9月推出「町食就是定食」新品牌，主打高CP值日式定食，在捷運國父紀念館站2號出口開出首店。順應市場喜好，品牌加速轉型、開發新商模，石二鍋插旗士林商圈，成為士林夜市新亮點；「聚北海道昆布鍋」增設自助吧，新鮮野菜、甜點無限放題，營運成績亮眼。看好Q4是冬季鍋物旺季，「青花驕」、「和牛涮」、「聚北海道昆布鍋」、「石二鍋」都將開出新店。

王品旗下頂級牛排館「THE WANG」，在《台北台中米其林指南2020》公佈後成為「米其林餐盤推薦」，這也是王品集團在台灣第一次躋身「摘星預備軍」。2019月10月甫開幕，不到11個月就獲得米其林推薦，成為「最年輕得主」，實力不容小覷！

除了持續提供高品質的餐廳內用服務，延續「在家也能享受餐廳般的美食體驗」理念，王品也進軍各種零售通路。旗下「Su／food」攜手統一超推出「外送店取」，以「黑米健康餐盒」搶攻上班族外食市場；子公司萬鮮布局冷凍、常溫食品，隨著天氣轉涼、火鍋正夯，首波推出冷凍火鍋料「丸子三兄弟」、常溫鍋底「鍋底四姊妹」共7款商品，上架全聯千家門店；「青花驕」進軍量販龍頭、12mini上架萊爾富，都取得亮眼的銷售成績。

去年萬鮮首推「年菜組合」，開放預購不到一個月全數完銷，今年除了在門店銷售外，也將與超商雙雄、電商平台合作，推出「通路限定」組合上架7-11、全家、momo，各通路預購活動陸續開跑，「王品嚴選」官方平台將在12／1正式開放年菜預購。

(中時 )