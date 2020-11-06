國立中山大學6日與國防部簽約開辦「國防學士班」，預計自111學年度起招收10至25人，未來大學部學生除正規課程外選讀，可獲得4年學雜費全免、每月生活津貼1萬2千元及每學期文具費5千元補助，畢業後需入伍服役5年，月薪約5萬元。

校長鄭英耀表示，本次合作將有助於運用頂尖大學豐沛的學術資源，例如中山大學研發體積僅綠豆大小、微型化的「矽光子陀螺儀驅動晶片」，「水下載具研發中心」研發的全國首艘科研水下載人載具，均可為未來的國防科技管理人才注入創新研發的能量，符合目前政府推動的國造政策。

鄭英耀強調，中山學生只要假日到國防部上課，不影響本科系修課，人生就能多一個選擇。

國防部副參謀總長執行官徐衍璞表示，「國防學士班」由中山大學依照教育部單獨招生的作業期程，配合國防部資格審查時間辦理招生作業；針對權利義務，國防部將提供錄取學生福利待遇，能補助4年；軍事訓練，則包括入伍訓練、週六軍事課程、4次寒訓、3次暑訓，畢業後須從軍服役滿5年。

中山大學表示，中山建校40年來，積極推動國際化，為全球50大新興潛力大學，技術移轉更為全國前五強，將以培育具前瞻思維及高優質人格素養的領導菁英為宗旨，協助國軍培育優秀菁英將才，善盡社會責任。

(中時 )