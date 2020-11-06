啟碁科技董事長謝宏波今獲頒大同大學名譽工學博士學位，謝宏波透露，他就讀大同時和同學感情超好，常成群結隊做一些「至今沒有解密、非常有趣」的事情；至於做了什麼事，謝笑而不答。

謝宏波大同電機系畢業後，1981年加入宏碁電腦，曾擔任宏碁創辦人施振榮特助；1991年轉任宏碁可攜式電腦事業處總經理；2000年再轉任啓碁總經理，幾乎每10年就換一次跑道，挑戰自我。

啟碁去年營收逾600億元，主力產品線涵蓋熱門的5G及Advanced WiFi等技術領域。國際商業雜誌《Asiamoney》近期公佈《2020亞洲傑出企業》評選結果，啟碁獲得台灣地區的整體冠軍。

大同大學校長何明果表示，謝宏波是大同校訓「正誠勤儉、工業報國」的最佳實踐，他事業成功後，不忘人才培育和社會公益，更與家扶中心合作「偏鄉學童助養計畫」，同時支持多個大學服務性社團推行弱勢學童課輔，將企業社會責任付諸行動。

(中時新聞網)