中國電視公司今日公告，董事會於11月6日決議董事長人事異動，原董事長邱佳瑜因法人神旺投資股份有限公司改派代表人而解任，本公司並將於11月9日召開董事會推選新任董事長。

中視發布重大訊息（畫面取公開資訊觀測站）
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(中時新聞網)

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