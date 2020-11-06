中視公告 董事長邱佳瑜解職 17:212020/11/06 中時新聞網 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國電視公司今日公告，董事會於11月6日決議董事長人事異動，原董事長邱佳瑜因法人神旺投資股份有限公司改派代表人而解任，本公司並將於11月9日召開董事會推選新任董事長。 中視發布重大訊息（畫面取公開資訊觀測站） (中時新聞網) #中國電視 #11月 #董事長 #邱佳瑜 #解任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王光祥掌大同旗下尚志資產董座 卡關 04:102020/11/06 財經要聞 中欣開發 舉辦感恩公益嘉年華 04:102020/11/06 產業．科技 王健壯批NCC 干預人事箝制媒體 04:102020/11/06 政治要聞 企業女壘》總冠軍戰明開打 新世紀黃蜂、福添福嘉南鷹爭霸 14:052020/11/06 體育 大金寶寶美好生活館 奇摩開賣 04:102020/11/06 證券．權證 10月CPI連九跌 無通縮疑慮 04:102020/11/06 財經要聞 《店頭市場》台微醫申請上櫃案 11月11日審議 08:182020/11/06 財經 台中14期重劃區 建商獵地近兩萬坪 04:102020/11/06 財經要聞 11月颱閃電發陸警 8鄉鎮停班課 04:102020/11/06 社會新聞 路線標示霧煞煞 民代批管理失當 04:102020/11/06 地方新聞 政治熱門新聞 阿扁要蔡英文小心蘇貞昌 學者：恐怖還在後頭 - 政治 川普可能翻盤！專家驚爆美大選最終變數 - 政治 民進黨押錯寶台灣慘了？綠名嘴斷言拜登下一步 - 政治 被煩死了！韓國瑜選不選黨主席 許淑華忍不住講真話 - 政治 川普若發動訴訟 命理師12字預測結局出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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