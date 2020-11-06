統一獅昨天在台南球場靠著布雷克126球完封領軍，助隊將戰線延長至第6戰，今天聯盟公布雙方先發投手，將由統一猛威爾迎戰中信兄弟投手「三冠王」德保拉。

台灣大賽前4戰打完，統一陷入1勝3負的淘汰邊緣，昨天的背水一戰投打找回水準，布雷克126球完封對手，僅被敲3支安打、投出9次三振，加上林祐樂、潘彥廷等後段棒次適時發揮，以6比0扳回一城。

昨天賽後兩隊總教練未公布第6戰先發投手，但聯盟今天下午5點時公告，仍如外界預期的推出系列賽第2戰的投手再度先發，將由猛威爾對上德保拉。

1日兩位投手先發，儘管德保拉在2局上先失掉1分，但兄弟打線在下個半局立刻有所回應，靠著「岳家兄弟」岳東華、岳政華兄弟檔同局開轟，助隊取得勝利，而他也在打線火力支援下越投越穩，最終主投8局僅失1分拿下勝投。

經過5天休息，兩人再度先發，兄弟能否複製前一役的情況，成功打下中信接手後的首冠，抑或是猛威爾能夠找出壓制兄弟打線的方法，將戰線延長至第7戰。

統一獅洋投猛威爾。（資料照，陳怡誠攝）

(中時 )