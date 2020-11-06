警消搶救重大工廠火警，往往面臨有害物質對健康傷害，近期如復揚科技、遠東新世紀、南港輪胎火警等，所產生的有害氣體，對第一線消防同仁來說危害甚鉅。新竹縣政府特別編列預算，替打火兄弟購買第2套裝備，除了可以清洗替換，對保障同仁出勤安全也有重要幫助。

新竹縣消防局長孫福佑表示，消防人員救災過程中，消防衣、褲常會附著火焰燃燒釋放出的有毒物質，嚴重影響救災人員健康，必須常清洗才能保障同仁健康安全，但清洗期間常發生無裝備可用的窘境。

這次添購第2套裝備，採PBI先進防焰纖維，主要材質由耐焰層、防水透濕層及隔熱層等3層永久性防焰纖維製成，屬高性能耐熱防焰保護，及最高等級GORE-TEX AIRLOCK防溼層保護。消防人員能夠於救災返隊後進行消防衣清洗、除汙，空窗期間也不必再借用同仁的消防衣。

舊有消防衣將全面委由廠商清洗，維護後作為訓練用及備用消防衣。消防局將持續積極爭取預算汰換及充實勤務所需車輛及裝備器材，期望在維護消防人員自身的安全同時，也能在災時發揮最大效益，保障民眾生命財產安全。

新竹縣政府編列預算，替打火兄弟添購第2套消防衣褲鞋。(新竹縣消防局提供／楊宗灝桃園傳真)

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