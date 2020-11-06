高雄財政局6日正式公告2件設定地上權開發招商案，其中之一的舊市立總圖案，是捲土重來，權利金從前次流標的2.83億元，降至2.69億元，另一件位於大立百貨、漢神百貨商圈地上權案，屬於首次推出，權利金底價約2.01億元。

高雄財政局6日下午表示，前金區新田路與自強三路口的商業區開發案，基地3面分別臨自強三路、新田路與自強三路258巷，面積1,552平方公尺（約469坪），土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60％，容積率630％，鄰近大立百貨、漢神百貨商圈，高雄捷運紅線及臨港輕軌提供快速便捷的運輸服務，商業機能完備。

第一次公告招商的新田路與自強三路口案，權利金底價約2.01億元，地上權存續期間70年。

至於捲土重來的舊市立總圖設定地上權開發案，權利金底價約2.69億元，地上權存續期間70年，2019年12月31日公告招標，並流標的權利金約2.83億元，此次調降了大約1,400萬元。

該基地坐落高雄市前金區中央公園斜對面，位於60公尺民生二路林蔭大道上，地形方整，面積1,838平方公尺（約556坪），土地使用分區為第五種商業區，建蔽率70％，容積率840％，鄰近新崛江商圈，距離捷運紅線中央公園站集捷運橘線市議會站，也只有數百公尺，交通便捷。

財政局表示，這2案都市計畫都是最具彈性的商業分區，可做為最多元的商業、休閒、娛樂使用，同時，為了減輕投資人資金負擔，得標權利金分3期，於簽約後2年內繳納完畢，地租按土地申報地價3％計收，其中2％部分，非隨申報地價調整，而是於消費者物價指數平均數上漲幅度累計逾10％時始調整，有效降低地上權人投資風險。

(工商 )