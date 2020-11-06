工業電腦龍頭研華（2395）6日公布10月合併營收38.33億元，較去年同期衰退19.96％，月減11.88％，主要受疫情影響，歐美客戶下單保守，出貨動能轉弱所致，累計前10月合併營收421.73億元，年減7.21％。

研華表示，10月營收以區域來看，歐洲與東南亞市場表現較為突出；以事業群而言，大多呈現年對年下滑情況，不過，應用電腦事業群（ACG）與智能服務事業群（SIoT）表現相對穩健。

在地區表現方面，台灣與韓國市場今年前10月營收仍維持成長力道，美國與歐洲地區則呈現下滑情況；應用電腦事業群表現也優於去年同期，而其他事業群受疫情干擾下，營收普遍較去年衰退。

由於疫情導致多數延遲訂單發貨計畫，導致研華第四季整體接單狀況略差於平均水準，公司預估第四季營收將達4.2億到4.4億美元區間，約新台幣121.8億元到127.6億元，季減6.7％～2.2％、毛利率38％～40％、營益率16％～18％。

展望後市，研華指出，9、10月接單狀況已見回溫，從接單到出貨約3到4個月計算，預計明年首季業績不會太差，但後續要繼續觀察疫情對產業的影響，全年展望要等到農曆年後才會相對明朗，中長線仍看好工業自動化、高速運算等需求。

(工商 )