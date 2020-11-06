螞蟻集團早前暫緩A+H上市。人民銀行副行長劉國強6日表示，人行將按照規範發展與鼓勵創新並重的思路，繼續依法依規開展金融監管工作，引導金融創新回歸服務實體經濟的本源，堅守不發生系統性金融風險的底線，使金融與實體經濟良性循環、健康發展。

劉國強在國新辦吹風會上強調，關鍵是「依法依規」，既適用於所有的被監管機構，也適用於所有的監管部門。他指出，螞蟻集團暫緩上市的決定，是基於切實維護金融消費者和投資者利益的綜合考慮，基於維護資本市場長期穩定健康發展、依法依規做出的決定。

銀保監會副主席梁濤亦表示，任何上市企業都要遵循相關的法律法規要求，下一步銀保監會將堅持市場化、法治化、國際化原則，尊重國際共識和規則，對同類業務同類主體一視同仁，與其他監管部門一同對市場主體依法合規經營進行監督，更好地支持實體經濟發展。同時，螞蟻集團作為大型民營企業，也希望大家依法合規地一起保持和開展合作業務。

(工商 )