智慧城市產業、物聯網居家生活服務，以及後疫情時代的宅經濟市場業務成長；中保科（9917）10月合併營收11.32億元，較去年同期成長4.07％。中保科指出，第四季是智慧城市產業、宅經濟旺季，預期，當季營運可望衝今年高峰。

中保科累計今年1-10月合併營收為113.02億元，較去年同期成長1.91％。

中保科集團2020年可取得的智慧城市業務，包括環球購物中心A 19機電、消防及門禁業務；松信社會宅機電消防、三峽青年住宅機電 消防、新店寶高智慧園區監控、台南虎頭碑風景區人流定位監控系統等。

在物聯網科技保全、居家生活服務領域，中保科以物聯網為核心的 「中保無限＋」系統整合服務的客戶數，在增加更多AI智慧化商品與功能後，近三年每年都以逾25％的速度增加，目前這個業務領域的保戶已超過9萬戶。

由於結合物聯網、AI的全方位AIoT生活服務，可減少人力成本、降低設施費用；中保科指出，今年的獲利成長幅度將優於營收成長。

由於中保科高毛利的智慧城市業務量及互聯網服務客戶還在持續增加中，法人預估，中保科2021年毛利率及淨利率，還會比今年提升。

(工商 )