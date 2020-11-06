就讀台中明星高中二年級的女學生，6日下午4時許、突然從校內綜合大樓後棟墜落，被發現時已失去生命跡象，緊急被送醫搶救，目前仍未脫離險境；校方指出，該位女學生平常課業成績不錯、也沒聽說有壓力太大的情況，目前還在釐清事故發生原因。

這起事件發生在6日下午4點多，校方指出，因下午是學校校慶運動會的預賽，大家都沒有上課，沒想到，17歲的女學生竟從綜合大樓後棟往下墜，附近民眾發現後緊急通報教官並將她送醫搶救。

醫院表示，該女學生在現場已經失去生命跡象，經緊急搶救後送到醫院，發現她胸腹內出血嚴重，目前還在急救中，尚未脫離險境。

校方指出，女學生在校內沒有接受輔導的紀錄，平時課業成績不錯，但她個性較為文靜，還在釐清事發原因。該校長表示，發生這樣的事件，學校感到震驚與痛惜，祈求學生能平安，也將由輔導處針對該班級、全校學生加強輔導與諮商。

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(中時 )