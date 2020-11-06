韋禮安與前東家福茂唱片的合約糾紛官司今（6）一審宣判，稍早韋禮安獲法院判決勝訴，隨後他發出聲明表示「謠言止於智者」：「證明自己是對的，是一件開心的事，謝謝司法還我清白，謝謝大家這些日子以來的關心，抱歉讓愛我的與我愛的人們擔心了。回頭看這兩年恍如隔世，然而即使經歷了如此多打擊挫折、高低起落，我依舊相信所有人的初衷肯定都是良善，衝突都來自於觀點的不同，希望一切能止於此，讓誤解止於溝通，讓謠言止於智者，讓攻訐止於同理，讓注意力回到重要的事情上，讓音樂回歸音樂。」

韋禮安去年8月遭福茂正式提告，指他在與福茂唱片合約尚未終止前，擅自在臉書公開表示與福茂合約到期、結束合作關係，不是事實，而後一再私接工作，嚴重違反合約，當時幫韋禮安處理合約的張承中表示：「雙方對合約認知不同，倘若最後仍無法達成共識，可能無法避免走上官司一途。」雙方打起民事官司，第一次協調會上，唱片公司要求一千萬賠償，事後在法院調整，降為一百萬，但韋禮安這方認為沒有違約，針對不公平合約本來就可以隨時終止，賠償一元都嫌多。

(中時 )