◎台中捷運綠線履勘過關 交通部核准營運

台中捷運綠線於上月25日完成履勘，台中市政府11月2日函報完成12項營運前須改善事項，經交通部檢視中市府所附資料並要求補正後，交通部長林佳龍今日准予台中捷運綠線營運，將再由台中市政府決定通車日期。

◎閃電颱風來襲釀4災情 1人遭帳篷倒塌壓傷

輕度颱風閃電今（6日）下午4時中心位置位於鵝鑾鼻的南南西方約 40 公里之處，中央氣象局已發布陸上海上颱風警報，依據中央災害應變中心統計，全台共發生4件路樹、路燈等他災情，另有1人因帳篷倒塌受傷。

◎司法首例！最高法院院長提釋憲 大法官作成部分違憲解釋

3個月前最高法院院長吳燦等10位終審法官，罕見共同對刑法78條的撤銷假釋規定聲請釋憲，司法院大法官作成「部分違憲」解釋，認定受假釋人受緩刑或6個月以下有期徒刑宣告，一律撤銷假釋，違反憲法比例原則，宣告即日起失效。

◎韋禮安合約糾紛前東家求償百萬 法院判免

創作歌手韋禮安與前東家福茂唱片因合約糾紛，遭福茂提告求償違約所失利益100萬元。台北地院今（6）日審結，判福茂敗訴，韋禮安免賠，可上訴。

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(中時新聞網)