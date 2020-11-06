中科表示，達佛羅公司機台使用國內廠商產製零組件，帶動台灣工具機產業鏈技術發展，使上下游更因智能化、標準化更具競爭力。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科招商引資再奏捷！達佛羅公司具有高精密製造與機電整合能力，宣布投資五億元進駐中科園區，設立中科分公司，規畫投入智能感測器開發，並與國內大學及法人機構共同研發，掌握關鍵技術，縮短與國外產品技術落差，提高技術及自製能力，生產智能五軸聯動工具機產品，增加國際市占率，提高台灣工具機品質形象。

為加速產業升級及結構轉型，中央推動「5＋2產業創新」，在機械產業部分，以智慧技術發展智慧製造，提供創新產品及服務尤為重要，工具機為工業之母，也是機械產業發展的關鍵，智能五軸聯動工具機為全球高階產品之一。

生產應用於航太航天產業、高階模具產業及醫療產業之智能高階五軸機－達佛羅股份有限公司預計投資5億元，9月進駐科技部中部科學園區設立中科分公司，深化關鍵技術研發，提高公司競爭力，進軍國際市場。

中科表示，達佛羅公司產品線完整，應用範圍廣，自行研發智能監控軟體，取得及申請智能監控等技術專利共計42項，可降低意外停機及售服成本，廣泛應用於航太產業、汽車產業、自動化模具、石油產業及醫療等產業。

中科指出，達佛羅公司生產的電子式主軸可降低對德製零組件依賴，提高國產工具機品質水平及國產高速機之競爭力，增加工作機會，培養青年對投入工具機產業之興趣，訓練優質工作人員，提高就業率。

(中時 )