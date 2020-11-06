光學鏡頭廠-大立光(3008)公布10月合併營收為51.37億元，並預估「11月拉貨動能與10月差不多」，美系外資及日系外資對大立光看法分歧，美系外資給予大立光「觀望」評等，日系外資則給予「買進」評等，今天外資亦站在賣方，減碼320張，致使大立光逆勢收低。

大立光10月合併營收為51.37億元，月增0.254%，年減22.32%，為今年3月以來新高，亦是連續3個月站回50億元關卡，累計1到10月合併營收為457.89億元，較去年同期衰退6.55%。

大立光預估，11月拉貨動能與10月差不多。

大立光公布營收後，美系外資及日系外資出具最新報告，其中美系外資表示，大立光預估11月拉貨動能與10月差不多，意謂11月營收將年減23%，第4季合併營收可能約150億元，約年減16%，假設蘋果iPhone12訂單到2021年第1季保持不變，且華為維持現狀，我們認為，大立光的營收跟前一年同期相比要到2021年第2季才可能轉為正成長，主要今年第2季因新冠肺炎疫情基期較低，給予大立光「觀望」評等，目標價3800元。

日系外資則表示，大立光疲弱的10月營收及11月預估重申我們短期擔憂，即使受惠於強勁的新iPhone銷量，仍可能被華為銷量部分抵消風險，導致近期前景疲弱，但是，我們維持大立光處於鏡頭規格升級長期有利趨勢(高倍數變焦、7P/8P/9P、超廣角、微小鏡頭、高畫素及潛望鏡頭設計)；我們預期，在供應鏈重組後，大立光獲利將從2021年下半年開始恢復，預估將年成長34%，給予大立光「買進」評等，目標價4200元。

(時報資訊)