台塑四寶針對11月、第四季提出最新預估展望，對於第四季台塑、南亞、台化均看好第四季營收會優於第3季，台塑化則表示，市場面臨高度不確定性，導致油價弱勢盤整。

台塑(1301)表示，11月主要產品受美國颶風、大陸需求強勁影響，內、外銷報價高於10月，且預估開工率95%、比10月高，產銷量增加，因此，營業額及獲利會比10月成長；展望第4季，因台塑化歲修已於9月29日結束，台塑第4季歲修廠數減少，且為PE/EVA/PP等產品需求旺季，加上因8月底美國颶風影響，石化產品出口亞洲數量減少，且受惠大陸強化內需及轉單效應，石化產品價格可望高於第3季，因此在價、量齊揚下，預估第4季營業額比第3季成長。

南亞(1303)表示，11月以各產品線來看，化工產品整體營收持平，電子材料方面，儘管市場需求強勁，但銅箔10月因應急單交貨，庫存已低，影響11月交運量及營收，預估營收略為減少；聚酯產品方面，全球需求持續回溫，下游產能利用率提高，使得聚酯絲、回收絲及瓶用粒交運量成長，整體營收微幅成長；塑膠加工產品方面，大陸十一長假結束，客戶恢復下單，且乘用車市場旺季，備貨需求提高，營收微幅成長，整體來說，南亞預估11月合併營收與10月持平。展望第四季，南亞看好化工產品因大陸終端需求回溫，客戶備貨積極，且歐美疫情嚴峻，防疫物資需求維持，帶動可塑劑系列產品量價上揚，丙二酚產品已無定檢停車因素，銷售量增加，且大陸地區乙二醇需求量穩定，整體營收略增，再者，塑膠加工方面，爭取台商回台投資的建廠商機及大陸新基礎建設推動與車市回溫，積極拓展建材、膠皮、車用製品等相關產品，並配合年底節慶檔期之包裝材料備貨需求，整體營收略增，故南亞預估，預估第4季合併營收較第3季略增。

台化(1326)表示，10月的營收成長及獲利比預期為好，主要還是受惠於大陸經濟的拉動，這個情況估計到年底仍然審慎樂觀，台化11月市況展望差不多維持先前看法，只是樂觀一些，其中包括苯乙烯比先前預測為佳，因下游ABS、PS需求暢旺，苯乙烯庫存去化良好，華東庫存回到正常水位，11月初也看到了1000美元的價位，有相當的獲利。展望第4季，台化預估，各項產品去化不致於有太大的擔憂， 目前的預估第4季合併營收會優於第3季，11月因是小月比10月稍差，但是獲利會較好。

台塑化(6505)表示，近期歐洲疫情飆升，主要國家陸續執行封鎖及宵禁措施，市場預估歐洲油品需求減少100～150萬桶/日，且美國單日確診人數持續攀升，冬季歐美油品需求將逐漸轉弱，且利比亞原油產量快速增加至80萬桶/日，超過市場預期，加上美國總統大選結果可能產生爭議，市場面臨高度不確定性，導致油價弱勢盤整。但11月30日OPEC會議可能討論將現行減產規模770萬桶/日延長至明年第一季，將支撐油價，台塑化11月煉油廠預計平均煉量35.2萬桶/日，另外，近期乙烯、丙烯石化原料價格因供給回升而下跌，但隨著西方假期來臨，下游回補庫存，價格可望有所支撐，丁二烯價格因下游需求強勁而持續上漲，加上原料價格相對穩定，輕裂廠持續穩定獲利。

(時報資訊)