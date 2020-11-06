盛弘(8403)第三季合併營收11.8億元，稅後淨利1億3488萬元，EPS1.24元，前3季合併營收29.8億元，稅後淨利172,118仟元，EPS1.6元。盛弘本業四大項目(醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務)穩定經營，第二季因國內解封復甦，盛弘本業藥品收入增加、健檢人數逐步回升，以及轉投資熔噴不織布大廠敏成、躍獅連鎖藥局的營運皆明顯挹注，帶動前三季營收獲利同步成長。

盛弘前三季的營收比重為：盛弘42%、躍獅24%、敏成26%及其他轉投資約8%；盛弘本業之營業利益417,575仟元較去年明顯成長，毛利率較去年同期增加8個百分點大幅提升至29%，為歷年之新高。然因轉投資明達醫(6527)以公允價值入損益之評價，因明達醫股價下跌認列業外損失侵蝕獲利表現，以致影響盛弘前三季EPS為1.6元。

新冠疫情全球尚未停歇，提升整體醫療商機向上發展，尤其帶動台灣防疫物資、預防醫學及保健的需求成長，目前台灣本土日常生活受疫情影響有限，然在秋冬疫情及流感可能捲土重來的預期下， 預期全年之整體營運將可維持穩定，長期來看，盛弘集團佈局之大健康生態系將可持續受惠。

(時報資訊)