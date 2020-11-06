記憶體品牌廠廣穎(4973)第三季獲利回穩，較第二季轉盈；單季EPS為0.57元，前三季每股淨利0.74元。

廣穎電通第三季營收突破11億元，來到11.67億元，年增20.2%，季成長26.8%；並較上季順利轉虧為盈；毛利率回穩至12.1%，營業毛利1.41億元，季增112.5%，淨利0.36億元，EPS為0.57元。

廣穎今年前三季營收31.37億元，年增13.17%；毛利率年減2.68個百分點至12.96%；淨利0.47億元，年減43.28%；前三季EPS為0.74元。

廣穎電通表示，2020年營運狀況始終受疫情所牽動，從第一季至今，全球各地通路經濟活動持續遲滯，實體零售飽受影響，需求不振，惟宅經濟、在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求持續，使得銷售仍能有所成長。

廣穎受惠電商購物市占持續擴大，以及個人電腦與電競設備的更換與升級需求增加，第三季營收成長，營運回穩。今年第三季，電商銷售業績相較去年同期成長逾15%；SSD需求暢旺，無論是與上季，還是去年同期比較，均有雙位數成長的表現。

此外，廣穎近年來持續投入的工控領域也傳出好消息，除客戶不斷擴增之外，業績相較上季有超過3成的增幅。

進入傳統旺季，然隨著全球疫情再起，各國陸續重新宣布鎖國、封城，對於未來影響程度更加難以預測，廣穎表示將持續堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，進行產品完整佈局，持續迎接挑戰。

(時報資訊)