連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)10月營收為5.16億元，年成長8.84%；前10月營收達48.35億元，較去年同期成長11.68%。

杏一第3季合併營收14.99億元，稅後淨利為582萬元，每股稅後純益0.24元。因啟用新物流倉，進行各項設備與商品的搬遷，以及新設備的一次性購置，使本季費用稍微增加。杏一表示，目前已完成所有搬遷作業，第4季表現將不再受此因素影響。

杏一說，除了疫情帶動防疫需求增加外，精準的展店策略，也是杏一長年穩定成長的關鍵之一，相比去年同期，門市家數成長7.26%。今年底陸續還會有新門市開幕，有機會創造更多營收動能。

杏一為了提供更完善的顧客體驗，歷經3年購地、興建，總耗資14億建置「智能化物流中心」，即將於12月舉辦開幕典禮，此物流中心將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求，提供急單最快6小時到貨服務。由此可見，新物流中心將為杏一創造更強的成長動能，成就杏一「大健康物流中心」的理念。

(時報資訊)