冬天進補聰明選 醫師推薦「補氣暖身湯」暖身又不燥熱

民間習俗在立冬時要進補，但台灣入冬後氣溫不會馬上下降，現代社會大家普遍資源較多，食物較豐富，並不需要特別大補，嘉義長庚醫院中醫師蔡盈盈推薦一帖一般人適合冬季食用的「補氣暖身湯」，暖身又不燥熱，加入排骨或雞肉煮湯更加美味。

蔡盈盈表示，「補氣暖身湯」藥材為黃耆6錢、川芎5錢、黨蔘5錢、麥門冬5錢、紅棗5錢、枸杞3錢、陳皮1錢，將以上食材配10碗水浸泡半小時，大火煮滾後文火慢燉30分鐘，煮滾時可加入1隻雞或2斤排骨一同燉煮，食材煮熟後加鹽調味即可食用。

蔡盈盈說，除常見的黃耆紅棗川芎等補氣藥材外，用黨蔘代替高價的蔘類，麥門冬滋陰吃完不口渴，枸杞疏肝明目，陳皮助消化。

蔡盈盈補充，若當餐吃不完須將藥材撈出，記得不可重複加熱。而燉煮的鍋具以陶鍋為上，玻璃、瓷器次之，不銹鋼也可；不建議用銅、鐵、鋁鍋，以免金屬離子和藥材產生交互作用。

最後，她提醒，慢性病患者吃補更要謹慎，需要諮詢醫護人士；高血壓和糖尿病患者要避免高油高鹽菜餚；腎臟病患者飲用中藥湯需經中醫師調劑，控制鈉鉀等離子的攝取量；自體免疫疾病患者如乾癬、紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎等不可食用較偏溫燥的中藥材，以免加重疾病症狀，慎選適合體質的補湯方能「健康吃補」。

(中時 )