警方將余嫌等12人查緝到案，依詐欺等罪嫌送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

以30歲余姓男子為首的詐騙集團，以帥哥、美女大頭照，透過網路交友軟體APP招攬被害人，介紹虛擬貨幣市場，誆稱投資「TINANCE」詐騙網站能賺取匯差，且熱門虛擬貨幣TTC每日均有漲幅，誘騙被害人投資。刑事局偵查第七大隊循線將余嫌等12人逮捕到案，初估短短3個月內至少已有34人被騙，損失金額逾5000萬元。檢方複訊後，余嫌2人遭聲押禁見。

警方調查，嫌犯先慫恿被害人至「TINANCE」網頁註冊開戶，初次投資3000元，匯入詐騙集團提供的帳戶，再操作購買自創的虛擬貨幣TTC，隔日系統立即顯示帳戶上漲為1萬5000元，讓被害人卸下心防，以「小額釣魚、突破心防、大額詐騙」的手法使被害人繼續注入大量金錢，隨即關閉網頁，人間蒸發。

專案小組經報請台北地檢署檢察官林逸群指揮偵辦，兵分多路到北市、新北市、桃園、台中市、嘉義縣及嘉義市搜索，查獲余嫌等12名成員到案，清查詐騙贓款由余嫌利用虛擬貨幣平台、網路銀行進行洗錢、地下換匯，或指派車手赴大陸、香港洗錢換匯。全案訊後，依詐欺等罪嫌送辦。

(中時 )