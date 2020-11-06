原定3月舉辦的AB6IX演唱會，因疫情延至7月25日，但舉辦前卻又因故取消，北市法務局消保官在8月要求主辦單位「全星秀」到場說明退款時程，並承諾10月下旬前完成退款，但至今仍有消費者未獲退款，欠款約1500萬，法務局再次要求主辦單位到場說明，但已連絡不上負責人，將依涉嫌詐欺函送地檢署偵辦。

北市法務局主任消保官楊麗萍指出，全星秀公司在8月時曾到場說明，退款時程預計花費25至60天，並承諾10月下旬前完成退款，但目前已11月，仍有多位消費者未或退款，法務局也要求全星秀到場協商，但公司未派員到場，也連絡不上負責人。

楊麗萍指出，法務局將在一周內蒐集證據和相關資料，依涉嫌詐欺函送地檢署偵辦，移交給檢調單位做調查和認定。

楊麗萍說，消費者如使用信用卡購票，而未獲退款者，可盡速向信用卡公司提起爭議帳款賠付申請，請求信用卡公司退款；楊提醒，帳款賠付申請的期限為服務約定提供日未提供起120天內，因此，7月25日起算120日為11月21日。

北市法務局指出，全星秀目前尚未面臨清算或倒閉的問題，但現金支付的消費者，都尚未獲得退款，如未來全星秀有倒閉，消費者應注意債權登記時間，透過法院程序來獲得退款。

向全星秀購買2張4500元AB6IX演唱會票的吳小姐說，「主辦單位有在官方網站上公布退票辦法，至今未退款，打電話也連繫不上，卻仍可看到全星秀在網站上發布新的動態，引發不少AB6IX粉絲到留言區要求主辦單位出面。

(中時 )