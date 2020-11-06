普生（4117）受部分PCR核酸檢測試劑訂單遞延出貨，10月營收6,101.5萬元，月減13％，惟全球新冠肺炎疫情衝擊，普生新冠肺炎試劑產品佈局持穩發揮，前10月營收3.95億元，創歷年同期新高記錄，年成長93.83％。

普生表示，目前新冠肺炎檢測仍以PCR核酸檢測試劑需求為大宗，旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑自陸續取得歐盟、印度、澳洲等多國認證，及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，6月起逐步供貨至印度、印度、印尼等地區；前10月PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品營收佔比逾8成。

產業經濟與趨勢研究中心（IEK）最新發表醫療器材產業預估，新冠肺炎疫情蔓延帶動防疫相關需求，今年台灣醫療器材產值達1,230億元規模，年增4.5％。2021年有望成長5.2％~6.1％；其中，醫療器材附加價值率將可近40％。

普生指出，新冠肺炎疫情第二波情勢蔓延，且秋冬向為流感盛行期間，公司已於9月起提前著手進行研發可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之PCR核酸檢測試劑（GB SARS-CoV-2 Influenza A/B Multiplex PCR）。

此外，普生與中研院合作研發抗原/抗體快篩試劑，透過旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室進行臨床試驗。由於美國單日新冠肺炎檢測量持續創高，美國Danner Laboratory檢驗實驗室每月臨床試驗已達10,000件。目前積極提升美國檢驗實驗室檢測量能，達每月臨床試驗達50,000件。

美國Danner Laboratory檢驗實驗室亦同步與美國地區學校、百貨商店、食品咖啡連鎖店等進行接洽，提供員工檢測服務，不僅有助控制疫情蔓延，檢驗實驗室累積更多臨床試驗數據，亦可優化研發抗原／抗體快篩產品性能。

(工商 )