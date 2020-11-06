全聯福利中心本月10日至12日限期3天歡慶「雙11購物節」，適逢全聯超級周年慶期間，結合線上、線下推出優惠活動，實體門市祭出超過300項商品買1送1起，限定商品瘋殺111元起、加贈111福利點等好康。電商平台「PXGo!全聯線上購」祭出滿額限定贈點活動，使用PX Pay支付單日每滿1111元送1111點福利點，最高享10%回饋，預計可帶動整體業績成長1成。

這次限時3天推出上百項限定商品優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，還有多款超夯衛生棉買1送1，像是期間限定的靠得住聯名甜甜圈香氛衛生棉，雙11期間卡友再加贈111福利點。

PXGo!則祭出限時3天限定最高10%回饋，使用PX Pay支付單日每滿1111元送1111福利點，等於最高回饋10%，單日單卡上限3萬福利點；推出「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購價，挑戰早餐超低價，像是購買冰/熱美式30入+阪急麵包30入組合，原價1650元、限時優惠1111元，現省539元；冰/熱拿鐵30入+阪急麵包30入，原價1950元、優惠價1450元，現省500元。

PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%。（全聯提供）

同時，10日至19日結合線上線下推出超過10項3C家電品限量預購，最低下殺23折起，首度推出的「Switch藍紅主機加精選遊戲組」殺到91折可宅配到府，限量100台。

全聯「Nintendo Switch藍紅主機加精選遊戲組」，市價1萬4080元、10日至19日特價1萬2880元，91折，限量100台。（全聯提供）

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