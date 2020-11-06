孫儷在演出《後宮甄嬛傳》時，曾帶上她親妹孫儷客串小玉燒，而這位親妹是孫儷父親再婚後所生，但不影響他們之間的感情，孫儷對孫艷非常照顧，在戲中有適合孫艷的角色都會拉她客串，除了《後宮甄嬛傳》還有《新上海灘》、《安家》等。

孫儷父母在她小時即離異，孫儷也跟著母親一起生活，而父親則是再與他人共組家庭，孫儷也就多了個同父異母的妹妹，孫儷對這位親妹非常照顧，除了讓孫艷客串不少戲劇外，今年9月孫艷考上「北京電影學院」，孫儷也幫忙付學費還說「你在學校學的就回來教我」可見姊妹感情好。

孫艷綁著馬尾穿格子襯杉開心笑著造成討論。(圖／潮流微博)

孫艷近期已經開始在「北京電影學院」就讀，她在學校的餐廳曬出一張側顏照，照片中她綁著馬尾，穿格子襯杉開心笑著，這一笑讓同學補捉到絕美容顏，而照片就在社群流傳開了造成討論，從《後宮甄嬛傳》小玉嬈長大後的容顏完全不輸姊。

孫艷一張照片讓網友紛紛留言討論。(圖/微博)

看到孫艷網友他紛紛留言各有支持者，管很大的網友寫「要整牙」、「這女孩一看就很有心機」；支持派的網友則是「面容不輸姊」、「與孫儷一樣美」，還有網友連阿妹及任家萱的妹妹都拿出來比較，一點都沒在客氣，認為姊姊氣場過於強大，當妹妹的很超越。

(中時新聞網)