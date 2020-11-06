台北市教育局推動國際文憑計畫，北市和平高中攜手成功高中，與美國矽谷聖馬特奧三學院合作，辦理美國大學聯盟認證的國際學分課程，學生在高中畢業後，就能進入聖馬特奧三學院完成副學士學位，可轉學至其他美國大學，獲得學士學位，提供進入全球知名的4年制大學更便捷經濟的管道。

許多學生都有留學夢，北市教育局為培養學生在高中就能接觸國際課程，推動「國際文憑計劃2.0」，讓高中生畢業後就能取得美國大學學分，和平高中和成功高中兩校在6日與聖馬特奧三學院完成簽約，提供學生進入全球大學有更便捷的管道。

北市教育局副局長洪哲義表示，透過國際課程不是語言學習，還有文化的學習，世界是地球村，在學習過程中能了解美國的文化，培養國際觀，而這種成功的學習模式，盼能夠繼續推廣讓更多學校和學生受益。

和平高中校長溫宥基表示，學校為協助學生達到修習國際學分課程TOEFL iBT 56以上的標準，特別請美國ETS台灣區總代理忠欣公司提供技術支援，開設TOEFL iBT閱讀與聽力課程。

成功高中校長孫明峯指出，全世界多所大學已將傳統講授的教學模式大規模改為線上課程，美國矽谷聖馬特奧三學院，提供線上遠距教學的國際學分課程，讓北市的高中生有機會直接接受由美國大學教授親自教導的國際學分課程，可以領受美國教授全英語教學的風範。

(中時 )