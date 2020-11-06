雲林斗六市一所國小五年級女童幫爸媽賣碗粿，誤把「買10碗粿就送1條蘿蔔糕」的促銷訊息打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，其父認為誠信重要，決定照做履行承諾。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標5日看到新聞後覺得不捨，主動循線聯繫上斗六這對父女，霸氣下單7000元買碗粿，令林老闆相當感動。

林老闆6日做出160個碗粿，顏清標派人專程南下載回熱騰騰的愛心美食，傍晚與親友開心享用直呼好吃！此外，顏清標的親友聞訊後，也適當慷慨解囊提供女童教育基金。

(中時 )