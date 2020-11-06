心疼女童標錯碗粿認賠 顏清標霸氣下單7000元 17:372020/11/06 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顏清標霸氣下單7000元買碗粿，6日在家享用熱騰騰的美食。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林斗六市一所國小五年級女童幫爸媽賣碗粿，誤把「買10碗粿就送1條蘿蔔糕」的促銷訊息打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，其父認為誠信重要，決定照做履行承諾。 大甲鎮瀾宮董事長顏清標5日看到新聞後覺得不捨，主動循線聯繫上斗六這對父女，霸氣下單7000元買碗粿，令林老闆相當感動。 林老闆6日做出160個碗粿，顏清標派人專程南下載回熱騰騰的愛心美食，傍晚與親友開心享用直呼好吃！此外，顏清標的親友聞訊後，也適當慷慨解囊提供女童教育基金。 (中時 ) #碗粿 #顏清標 #女童 #親友 #蘿蔔糕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 心疼女童賣碗粿遭棄單 顏清標霸氣包500碗 14:522020/11/06 生活 股價指數期貨贏家專欄－美期貨 聚焦大選＋歐美疫情 04:102020/11/05 證券．權證 王品APP會員破百萬 邁向生態圈 04:102020/11/05 產業．科技 拜登領先 太陽能股漲聲響起 04:102020/11/06 證券．權證 展現數位化實力 永豐金證券建構360度圖譜分析 15:192020/11/05 財經 嘉義富豪購信義計畫區A辦 單價創新高 14:022020/11/06 房市新訊 百貨周慶噴出買氣 04:102020/11/06 時尚消費 台積大擺尾 台股逼近萬三 周線漲427點 14:202020/11/06 財經 聯合再生子公司永梁 取得宜蘭縣政府「綠能屋頂」標案 15:192020/11/05 財經 ESG投資 會從選配變標配 04:102020/11/05 投資理財 生活熱門新聞 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 - 生活 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 獨家》助碗粿女孩一臂之力 顏清標霸氣下單還到斗南取貨 - 生活 「拜登威州作票」遭事實查核中心打臉 臉書慘被挺綠川粉大怒灌 - 生活 19歲少女和男友恩愛完狂流血 醫內診一看：子宮頸糜爛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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