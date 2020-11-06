足球運動近幾年越來越受歡迎，台中市海線地區卻長期缺乏足球場，許多想運動的民眾找不到合適場地，市議員林汝洲有感於國道三號高架橋下方空間長期荒廢、雜草叢生，向市府爭取400多萬經費，將打造海線第一座足球場，預計明年2月完工。

林汝洲與大肚區長白峨嵋、地方代表一同焚香祝禱，為足球場開工祈福，現場氣氛熱鬧。林汝洲表示，根據體育署的統計，全台每3人中就有1人是籃球、羽球或網球等運動的固定運動人口，其中，足球運動在世界相當熱門，每年全球相關比賽達2000場，台灣近幾年足球運動的風氣也逐漸興盛。

大肚區大道足球協會理事長陳弘哲指出，台灣近5年來參與足球運動的風氣逐漸興起，目前以國小及幼兒園的孩子參與最多，但區內卻沒有一處適合練習的場地，利用國道三號高架橋下方空間闢建足球場，相當合適。

林汝洲強調，國道三號高架橋下方以往都是雜草叢生，為有效利用，日前爭取闢建籃球場與公園，現在又增闢足球場，盼能妥善運用該處土地；此外，台中市近年來持續推廣足球運動，並推動「2020社區足球深耕計畫」，現在海線地區有了足球場地，將可灑下足球運動的種子，帶動地方運動風氣。

(中時 )