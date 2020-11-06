繼發動全球14城僑胞，出動14輛聯名小強公車捍衛新聞自由，國民黨革實院長羅智強今天再向全球百城僑胞發起「306，全球百城護食安」行動，希望在明年元旦出動1萬2000天的小強公車，捍衛台灣人民食安。

國民黨革實院長羅智強自10月26日起，發動20輛經行政院的公車廣告，在大台北地區街頭行駛，呼籲行政院長蘇貞昌勿當關新聞台的民主屠夫。

羅智強日前表示，只要他出版的《伊羅寓言-國王貓》每賣出3本，小強公車就多跑1天。累計至今已出動1200天，且全球14城僑胞日前也站出來，出動14輛公車加入捍衛新聞自由公車行列。

羅智強今天再向全球百城僑胞喊話，只要購買306本《伊羅寓言-國王貓》，他就會用售書所得再出120天的「828拚公投反萊豬」公車，並和購書人、購書城市或購書單位，一起聯名出動小強公車護食安。

羅智強說，他希望以1個半月的時間，號召全球百城僑胞聯名響應食安公車，目標號召100城，在明年1月1日，公車上路，掛著「828 拚公投 反萊豬」繞經總統府1萬2000天，呼籲全民8月28日，站出來公投，並抗議蔡英文總統剝奪人民公投權，抗議蔡英文「牛豬分離」承諾跳票。

羅智強指出，另外，一城也可有多位僑胞參與，例如紐約也可以參加3個單位的306專案，他強調，台灣是我們的母親，中華民國是我們的國家，無論人在哪裡，我們永遠熱愛台灣這塊土地與同胞、熱愛中華民國這個國家

羅智強呼籲，當這個政府不顧人民的健康、不管人民的死活，就由我們挺身出來，捍衛人民的健康、守住人民的幸福。

(中時 )