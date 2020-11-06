新竹市眷村最多的時期曾高達47個，為傳承眷村特有文化，市府結合眷村博物館等4處場館，即日起至11月15日舉辦「開眷味─2020新竹市眷村文化節聯合特展」，小智市長6日特別為特展開箱，帶著網友一探眷村展特色。

新竹市早期因各軍種部隊部署的因素，連帶著眷村也多，軍種多元、各省籍人也多，新竹可說是台灣眷村的縮影，也造就了竹市多元的文化。

市長林智堅表示，新竹市在日據時期就是重要軍事基地，戰後許多撤退來台軍人及眷屬駐紮新竹，造就新竹市的眷村聚落生活風貌，新竹市雖然不大，但眷村數卻曾高達47個，高比例的眷村人口更成為城市的特殊人文風貌。

為保存及活化軍眷歷史記憶，竹市先後成立了眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館、將軍村開放圖書資訊園區、大煙囪廠房保溫基地等場館，此次「開眷味」是第2屆聯合策展，藉由4個館舍聯結1條眷村廊帶，共同詮釋濃厚的眷村文化。

林智堅今天親自帶路，為網友、民眾開箱特展內容，此次主題開眷味也象徵眷村跨省、跨代、跨血緣的共同情誼，以4個主題搭配4個眷村空間，黑蝙蝠紀念館為「時間味」，將軍村為「食物味」，眷村博物館為「器物味」，大煙囪廠房則是「空間味」，帶領民眾從不同角度觀展，重新體驗屬於眷村深厚的人情味及生活樣貌。

其中，將軍村展區以飲食文化為主題，由於高密度的眷村人口，反映在眷村菜的融合性與豐富程度，一道簡樸的家常料理，就揉合了各地的飲食文化，觀迎全國民眾來挖掘城市的文化與在地藝文生活，認識新竹市眷村文化。

(中時 )