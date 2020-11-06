日前台南市發生外籍學生遭歹徒擄殺，雲林縣警察局5日特地前往國立虎尾科技大學，針對外籍學生宣導校園、人身安全，總共9個國家128位學生參與座談，宣導座談會全程使用英文教導學生犯罪預防、人身安全、交通安全等議題，互動相當熱絡。

雲林縣警察局外事科及虎尾分局警員5日於虎尾科大舉行校園安全座談，教導學生如何保護自己、預防犯罪。有學生指出，部分路段晚上較陰暗，有時候在學校做實驗做到比較晚，從學校返回宿舍較不安全。

虎尾分局長黃維章表示，將針對虎尾科大校區、宿舍、虎尾糖廠、同心公園等地加強巡邏次數，建議同學夜間外出要結伴同行，避免落入治安死角，也可隨身攜帶防狼噴霧劑、哨子等自衛工具保護自己。

虎尾分局11月9、10日將再度前往虎尾科大，指導學生簡易防身術，必要時候可以派上用場，校方也將針對校園內路燈、監視器等設備逐一清查修繕。

雲林縣境內共有800多名外籍生，其中馬來西亞學生占近6成，雲林縣警察局長朱宗泰表示，警政署已規畫設計英文介面的警政APP，方便外籍人士使用。

(中時 )