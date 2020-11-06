國巨（2327）今日公布2020年10月份自結合併淨營收為72.01億元，單月營收較上月減少6％，但較去年同期增加123.4％；累計 前十月合併淨營收為526.56億元，較去年同期增加52.6％，已大幅超越去年全年營收。
國巨表示，10月份營收較上月減少，主要是受中國十一長假減少四分之一的工作天數所影響。雖然全球的疫情仍然嚴峻，且國際貿易爭端的不確定性高，但因終端需求穩健，公司已逐步拉升MLCC及晶片電阻的產能利用率，且鉭質電容產能持續滿載，以因應客戶端穩定增加的需求，然仍無法明顯拉升成品庫存水位，庫存天數仍低於60天。
國巨將持續拓展與各產業中的指標性客戶作為關鍵零組件的策略夥伴，除了擴大市場份額及營運規模外，亦因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。
(工商 )
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