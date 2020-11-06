宏碁(2353)旗下子公司安圖斯科技今日發表Altos BrainSphere P15 F7 PC工作站產品，為首款搭載AMD最新推出的Ryzen 5000系列處理器PC工作站，提供客戶多樣的GPU圖形處理器選擇（包含NVIDIA最新發表的GeForce RTX 30 系列圖形處理器），大幅提升系統運算效能、滿足高工作負載量與多樣性系統配置的使用者需求。

安圖斯科技總經理李占傑表示：「介於一般商用電腦與高端工作站之間，仍有一塊市場，其主要的產業應用需仰賴可長時間運作與高管理性的電腦主機支援，例如：證券業的多屏顯示電腦工作站、銀行業的端末工作站、工廠生產線工作站及醫院醫護工作站等等，能支援高可用度、高效能、高配置彈性與高可管理性，以滿足各式應用的效能需求，同時需兼顧客戶預算。」伴隨著人工智慧與機器學習應用的逐步發展與普及，企業因應數位轉型浪潮，結合AI加速器（例如GPU圖形處理器）的電腦需求也快速增加，而針對此類型的電腦產品，統稱為「PC工作站」。

Altos BrainSphere P15 F7 PC工作站擁有全面領先的處理器技術，搭配PCIe Gen4 M.2 SSD，大幅提升資料儲存與處理效能；同時，客戶可選擇搭載Altos Smart Server Manager（ASSM）系統管理軟體，滿足對系統做遠端監控的需求，一旦系統錯誤訊息產生，IT人員得以即時收到通報並檢視問題來源，縮短問題排除時間。全新Altos BrainSphere P15 F7 PC工作站可率先提供金融業、證券業、製造業、大型醫療院所等企業用戶以及政府部門與教育行業最佳產品；除此之外，因應新興產業、大數據、人工智慧發展，爆炸性的運算需求接踵而來，連帶提高企業IT人員對資料儲存與處理速度以及遠端系統控管的要求。

(時報資訊)