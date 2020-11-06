橙的(4554)公布第3季財報，在台灣、大陸地區OEM市場客戶穩定出貨，且歐洲地區重啟經濟活動後，AM市場客戶回補庫存，單季營收0.99億元，季增29.5％，年增7％；第3季雖受新台幣升值影響，但客製化TPMS系統產品出貨及政府財政補貼650萬元，第3季營業利益0.07億元，稅後淨利0.11億元，較上季轉虧為盈，每股盈餘0.53元。同時將今年上半年虧損彌補，累計前3季稅後淨利0.03億元，每股盈餘0.14元。

橙的表示，公司自2018年開始積極進行銷售策略調整，一方面將銷售重心轉移至客車、商用車、電動車、輕軌列車等相關利基型市場，另一方面運用RF無線技術、高低溫汽車電子設計、電源管理三大TPMS系統核心技術，適時推出符合市場需求客製化TPMS系統產品，成果反映在今年大陸北汽福田、鄭州宇通等商用車、客車與台灣OEM重型機車與電動機車TPMS出貨上。

今年前3季橙的OEM市場營收比重36.92％，近三年來比重持續增加，AM市場比重63.08％。AM市場布局上，橙的將重心放在台灣生產基地，並開拓歐洲、美國、日本等全球各地的服務據點，就近執行市場開發與客戶即時售後服務。橙的目前客製化TPMS系統技術也逐步升級，可結合各種通信系統(WiFi、藍芽、5G NR、RFID)相容以及雲端大數據等，透過TPMS系統數據與車輛電腦對話，且向運營商提供即時監控的解決方案，實現車聯網用於車隊管理中。

橙的10月營收0.36億元，年增18.64％，主要進入歐美地區冬季雪胎密集換裝TPMS的銷售旺季；累計前10月營收2.89億元，年成長2.38％。

(時報資訊)