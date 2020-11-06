德國九月工業產出上升幅度劣於預期。周五公布的數據顯示，在新冠疫情極度惡化之下，該歐洲最大經濟體可能難以避免經濟雙引擎的下墜。

聯邦統計局公布新數據，九月工業產出較前一月增加1.6%，而路透預期為增加2.7%。然而，九月仍步向連五個月的上升，儘管仍覺疫情前水準低8.4%。

主要指數的上升，主要為德國製造業最大部門汽車產業的助攻，在九月上漲10.0%，遠優於八月的下跌10.3%。

德國經濟不在聲明中指出，製造業部門正在逐漸地反擊。新訂單和商業景氣表明，復甦過程將持續，即使就疫情發展來看，路途將更為不平順。

荷蘭ING集團經濟學家Brzeski預期，工業將給第四季的經濟帶來動能，但新的社交限制以及歐元區低迷的需求，意指正面的動能將不足以防止德國經濟進入雙引擎的下降。

本周稍早一項調查顯示，十月德國服務業PMI出現近四個月以來的首次萎縮，顯現在全國大封鎖實施前，服務業已先出現掙扎。

(時報資訊)