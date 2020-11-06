永豐金(2890)10月自結單月稅後盈餘10.38億元，累計1-10月稅後盈餘102.84億元。其中主要子公司永豐銀行10月稅後盈餘8.57億元，累計1-10月稅後盈餘84.96億元；永豐金證券10月稅後盈餘1.33億元，累計1-10月稅後盈餘20.90億元。

永豐金總經理朱士廷在2Q法說時表示，上半年手續費淨收益創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎的陰霾。展望下半年，年底前金控資產很快可突破2兆元，下半年在銀行、證券兩隻腳平衡發展下，預期獲利可持續成長。

(時報資訊)