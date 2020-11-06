《金融股》永豐金前10月稅後盈餘突破百億元 17:392020/11/06 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐金(2890)10月自結單月稅後盈餘10.38億元，累計1-10月稅後盈餘102.84億元。其中主要子公司永豐銀行10月稅後盈餘8.57億元，累計1-10月稅後盈餘84.96億元；永豐金證券10月稅後盈餘1.33億元，累計1-10月稅後盈餘20.90億元。 永豐金總經理朱士廷在2Q法說時表示，上半年手續費淨收益創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎的陰霾。展望下半年，年底前金控資產很快可突破2兆元，下半年在銀行、證券兩隻腳平衡發展下，預期獲利可持續成長。 (時報資訊) #永豐金 #稅後盈餘 #百億元 #單月稅後盈餘 #永豐銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》東台第3季轉盈 每股盈餘0.09元 14:312020/11/06 財經 《金融》永豐可持續發展債券今掛牌 14:492020/11/06 財經 榮剛Q3每股稅後淨利小賺0.02元 18:202020/11/06 財經 《類股》第一金併購議題掀漣漪 吸引外資目光 12:162020/11/06 財經 《鋼鐵股》中鋼Q3稅前轉盈 前3季每股淨損0.28元 15:222020/11/06 財經 日馳 前三季獲利創高 04:102020/11/06 證券．權證 歷史次高 中美晶 前三季每股大賺7.82元 04:102020/11/06 證券．權證 《營建股》欣陸投控前3季每股盈餘1.38元 07:442020/11/06 財經 漢來美食 全年獲利有望超越去年 04:102020/11/06 證券．權證 國票金前三季獲利 創15年新高 04:102020/11/06 金融．稅務 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 拜登入主白宮終結科技惡戰？ 華為噩夢醒靠2關鍵 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普「赴美製造」大旗被折斷？ 專家：鴻海有機會解脫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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