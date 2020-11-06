苗栗縣後龍火車站出現蹓鳥俠，轄區竹南分局警方立即循線查獲送辦，警政署長6日前往苗栗聯合大學參加校園安全會議時得悉，會後立即前往後龍分駐所嘉勉破案有功人員，對苗栗縣警局長翁群能及新到任竹南分局長林永勝勇於任事，多所肯定。

警政署長陳家欽6日是陪同教育部長潘文忠、內政部次長邱昌嶽前往苗栗聯合大學，進行校園安全防護座談行程，在獲悉竹南警分局破獲徐姓蹓鳥俠一案後，會後隨前往後龍分駐所給予慰勉表揚。

警政署長陳家欽（中）在苗栗縣警局局長翁群能（左四）、竹南警分局長林永勝（左三）陪同下赴後龍分駐所嘉勉破案有功員警。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

一名女學生是在4日晚間打工下班行經後後龍火車站，遇見一名26歲徐姓男子在後龍火車站公園內，對著女學生露鳥，女學生受到驚嚇狂奔返校請校方協助，警方接獲校安通報後，縣警局局長翁群能指示由刑警大隊、少年隊、婦幼隊及竹南分局成立聯合專案小組全力查緝，調閱周邊監視器進行比對過濾，於半日內迅速偵破，即時安定民心。

陳家欽勉勵同仁全力偵辦且於最短時間內偵破此案的辛勞，至後龍分駐所鼓勵，嘉勉同仁努力維護治安打擊不法，並表示校園學生安全為當前社會矚目案件，案發後也與校方保持密切聯繫，對學生施以自身安全教育宣導，協助校方對學生上下學行經路線，檢視錄影監視器、路燈等道路設施是否完善，以形成學生上下學安全走廊，同時呼籲學生在校外儘量能攜伴同行或請親友接送，避免單獨在偏僻昏暗道路行走，同時也責成轄區分駐所加強學校周邊及鄰近學生租屋地點加強巡守，以維護學生人身安全。

(中時 )