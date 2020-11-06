童年心裡受創，會成為永久的創傷！108年衛生福利部統計兒少保護通報案有7萬多筆，創歷年最高！中國醫藥大學兒童醫院承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，近三年來奮力推動早期親職教育的介入，6日舉行成果發表會，呼籲推動「早期親職教育的介入」，以減少兒虐的發生。

中國醫藥大學兒童醫院於107年7月起承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，計劃主持人，中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科張鈺孜醫師表示，對於遭受疏忽以及虐待的兒少照護已是刻不容緩，他分享一名10歲孩子，因母親無法處理孩子情緒，只能以打罵造成傷痕累累，還在半夜將他趕出門，經家防中心與兒少保護醫療中心，先安排孩子接受心理治療，並啟動親職協談服務，親子間關係獲改善。

另一位國二生，去年遭親屬用鐵棍毆打到送急診，安置後每天都在躲在棉被哭泣，還說「就讓我這樣一個人吧」，經過一年多的團隊介入與心理諮商，少年逐漸走出失落：「我的一生過得很辛苦，但因為你們，現在我能感覺到一點點的幸福！」。

張鈺孜強調中心推動「早期親職教育的介入」目的就是要早期發現風險，早期介入服務，以減少兒虐的發生，結合醫師、社工師、臨床心理師、衛教師以及表達性藝術治療師和諮商心理師的兒少保團隊，隨時提供有需求的家庭相關衛教諮詢、親職協談，從提升家長親職知能，引導家長親子互動的技巧，到降低家長的親職壓力，最終是為了讓每一位孩子得享健康快樂的成長。

中國醫藥大學兒童醫院承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科張鈺孜醫師（左）為個案輔導（情境照非當事人）。（中國醫藥大學兒童醫院提供／黃國峰台中傳真）

(中時 )