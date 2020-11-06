周末月亮進入獅子座，能為我們帶來更強大丶更正面的能量，或許你常感到事事不順，或是想要達成的事卻遲遲未有結果，這些都不打緊，只要記住不可妄自菲薄，也別時常垂頭喪氣，因為這只是一時的不順，我們可以把它當作是上天給自己的考驗，不要害怕去面對，你會發現事情沒有自己想的嚴重。

在今日只要拿出自信，往後的日子裡，你就會越來越有貴人運，好運也隨著跟進！當你遇到抉擇的時刻，就能做出正確的決定！那麼現在就跟老師一起來看十二星座周末運勢吉凶，請同時參考太陽丶上升。

▍白羊座運勢

這個周末（11/06~11/08），注意情緒焦慮和容易發怒的問題，如果有牙齒痛、眼睛痛、喉嚨痛的問題要及早就醫。另外有開車的朋友，注意行車糾紛，不要搶快。雙11購物節，你最想為自己添購一雙球鞋或是一件帽。

▍金牛座運勢

這個周末（11/06~11/08），想要尋找各種可以讓自己放輕鬆的方法，你想藉由按摩、泡澡或是溫泉舒緩身體和心情，因為過去一周你真的承受的無形壓力和體力的消耗太大了。雙11購物節，你最想為自己添購養生的保健食品，例如魚肝油、維他命或是枸杞、保溫杯。

▍雙子座運勢

這個周末（11/06~11/08），水星逆行進入尾聲，慢慢從自囚、自困和自尋煩惱的鬼打牆模式是找尋找人生新的方向，最近如果你愛上學習、愛上閱讀，這是一件非常好的事情，因為為自己累積智慧，是人生開運的重要事情。雙11購物節，你最想為自己添購衛生、沐浴和洗浴設備，例如衛生紙、洗髮精、香皂等等。

▍巨蟹座運勢

這個周末（11/06~11/08），最近的愛情運來的快去得也快，感情交往，就算彼此有好感，也要耐心經營，不要虎頭蛇尾，在熱戀期愛的難分難捨，可是等到熱戀期結束之後，又好像兩個人完全沒有共同的興趣與話題，這樣就不好了。雙11購物節，你最想為自己添購一套可以去健身房運動的服裝。

▍獅子座運勢

這個周末（11/06~11/08），生活在巨大的轉變中，無論是你的工作、愛情、事業和家庭，在每一個領域都充滿挑戰與轉變。人生來到重要的轉折點的時候，其實你的心態是最重要的，一定要保持著樂觀與正面的心情。相信所有的考驗都會過去，而且未來會越來越好。雙11購物節，你最想為自己添購可以改運的水晶和許願蠟燭。

▍處女座運勢

這個周末（11/06~11/08），感覺到不花錢你就渾身不對勁，你想買的東西很多，各種生活消費用品你決定趁著即將來臨的購物節好好的採購一番，如果你是自己在網路上做生意的店主，那麼這個周末你一定忙碌的不可開交。雙11購物節，你最想為自己添購可以幫助自己美容、瘦身的食物日用品。

▍天秤座運勢

這個周末（11/06~11/08），明顯感覺到自己的財運變好，之前遇到被人借錢、欠錢事情的朋友，最近財富不順的狀況應該會有轉機。雙11購物節，你最想為自己添購美容保養的物品，也想買一條項鍊或是戒指送給自己。

▍天蠍座運勢

這個周末（11/06~11/08），感覺到身體有點疲倦，可能是吹了風，或是洗頭沒有吹乾就睡覺了，導致你這兩天頭有點痛或是肩頸有點不舒服。這個周末就是節氣立冬了，冬天到了，一定要注意手腳的保暖，否則你是很容易感冒的。雙11購物節，你最想為自己添購可以晚上泡腳浴鹽和室內薰香的精油、蠟燭。

▍射手座運勢

這個周末（11/06~11/08），讓自己的生活步調緩慢下來，這一點是非常重要的事情，因為進入冬天，是一個適合養精蓄銳的季節，晚上要早一點睡，不要熬夜，早上放假的時候，也可以多睡一點，讓自己的身體在季節進入冬天的時刻，可以好好休息養生。雙11購物節，你最想為自己添購一個存錢筒。

▍魔羯座運勢

這個周末（11/06~11/08），這是一個適合約會的時候，如果你是單身的朋友，更應該主動一點，主動邀朋友一起出來聚餐或是喝下午茶，聯繫感情。如果你是有交往對象，或是已婚的朋友，也可以約另外一半，找一個浪漫情調的咖啡廳喝下午茶。雙11購物節，你最想為自己添購一套上班可以穿得正式服裝或是羽絨外套。

▍水瓶座運勢

這個周末（11/06~11/08），你的運氣不好，如果要外出遠行、旅遊，建議你搭乘交通工具，晚上也要避免開車，特別是前往不熟悉的城市或是街道，不要太相信汽車導航，有可能會迷路。雙11購物節，你最想為自己添購一個冬天可以泡湯或是準備跨年時候使用的飯店住宿券。

▍雙魚座運勢

這個周末（11/06~11/08），整個心情都係在你的情人身上，如果你的情人答應周末陪你共度美好時光，或是答應陪你一起看電影，你一定會非常期待。如果你的情人找了一個藉口冷落你，或是躲避你，你一定整個心都懸在空中，很怕自己做的不好，惹得對方又生氣了。雙11購物節，你最想為自己添購一件可以保暖又兼顧美觀的內睡衣。

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(中時新聞網)