基隆市老年人口持續攀升，市府近年不斷舉辦「照顧服務員訓練」因應長照問題，但有議員指出，多數參與培訓者在取得證照後，選擇回家照顧親人，沒有走入職場，人力和需求不成比例，此外，具身心障礙、失智症的照服員也明顯不足，要求市府能協助改善。

據統計，基隆65歲以上老年人口總計6萬 3434人，老化指數為168.27，今年比例突破17％逐漸邁入超高齡社會，衍生出許多長照問題，社會處因應長期照顧人力需求，近年不斷舉辦「照顧服務員專班職業訓練計畫」，3年來開設19班訓練專班，累計至10月已培訓546名照服員，但卻出現人力留不住問題，以去年161人結訓為例，僅80人有職登出社會工作，就業率約5成。

市議員王醒之表示，許多參加培訓的照服員最終沒有走入職場，導致基隆現階段需居家服務的長者約1550人，有職登的照服員僅約200人，平均1名照服員會分配到8件個案，人力明顯不足，此外，依規定照服員要照顧具身心障礙、失智症長者需再接受20小時專業訓練，而基隆具此專業的照服員相對偏少，因此盼社會處能改善職場環境，讓職登人數增加，並再協助增設培訓班。

對此，社會處長吳挺鋒表示，對於沒有職登的照服員社會處有深入了解狀況，其因素較多元，未來會一一審視，此外，會往提高照服員薪資、提升專業形象等方面做改善，讓更多人認同並願意投入；社會福利科長蔡慧貞說，今年11月有持續增加培訓班，去年完成身心障礙訓練的照服員有39人，今年增開特殊訓練班，迄今已有131完成身障訓練，未來會持續努力。

(中時 )