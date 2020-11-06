來義鄉衛生所主任田惠民分享高雄長庚下鄉協助篩檢情況。（林和生攝）

為響應全台2025年消除Ｃ肝願景，屏東縣政府6日結合縣內各醫療院所，公私合作組成消除Ｃ肝特攻隊，未來將深入偏鄉、山區，以擴大篩檢年齡層來提升涵蓋率，啟動對肝炎防治的決心，逐步朝目標邁進。

衛福部國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳坦言，過去昂貴的肝炎口服藥物總讓患者卻步，如今已納入健保，20萬元治療經費多由政府埋單，且治癒率高達95％以上，最困難的部分已經解決，剩下就是民眾認知與參與，「未來成功與否關鍵，就是地方意願」。

縱看屏縣33鄉鎮，來義鄉Ｃ肝比例總居高不下，近年獲得高雄長庚醫院協助，以外展門診方式進駐衛生所，不僅爬到樹屋、深入部落，族人開心表示，可以免去舟車勞頓之苦，還享有醫學中心等級的醫療服務，直呼「揪感心」。

來義鄉衛生所主任田惠民說，過去原鄉醫療器具消毒過程不完全，使得交叉感染狀況屢見不鮮，根據統計，截至目前鄉內共篩檢過1708位居民，最終篩出334位Ｃ肝抗體陽性個案，扣除54位過世，已有76人正接受治療，「目標在一年內消除來義鄉的Ｃ型肝炎。」

屏東縣副縣長吳麗雪也呼籲，民眾要主動篩檢、早期治療，避免肝炎惡化成肝硬化，也期許在社區能由村里長協助衛生所，在辦理各項健康篩檢的宣導，連結全民力量，共同為根除Ｃ肝盡一分心力。

(中時 )