令人引頸期盼的2021跨年101煙火如期施放，位處信義區黃金觀賞點的台北君悅酒店12月31日跨年夜更是精彩可期，入住「代價」揭曉！台北君悅表示，跨年住房，每晚27,400元起；限量「跨年煙火假期」住房專案，入住君悅豪華客房每晚33,360元起，含翌日豐盛自助早餐，君寓跨年派對入場券2張，獨享台北101跨年煙火第一排，貴賓專屬席位，以超震撼視角盡攬前所未有的住房體驗，。

台北君悅集結館內連年入場一票難求的凱寓「煙火派對」(每位3,680元)、熱舞美酒包場首選-君寓「DJ狂放之夜」(每位2,080元)、Ziga Zaga聯手六人拉丁樂團「暢饗時尚派對」(每位1,980元) 及Cheers歡飲廊以迷你音樂會規格打造的「迷幻跨年時光」 (每位低消1,500元起)，從當晚5點至凌晨1點，別開生面的主題派對選擇，網羅樂團現場演唱、魅力DJ、魔幻塔羅及熱舞表演輪番上陣，美酒佳餚供應不間斷。

台北君悅酒店總經理 陳隆慶表示：台北君悅歷年跨年夜一直是全台最具指標看頭的派對據點，整個信義商圈聚集絡繹不絕的活動人潮，儘管今年旅遊市場少了大量國際觀光客，但中、南部民眾跨年假期北上出遊的需求較往年增加，面101的景觀煙火房型甫於專案推出旋即訂滿，目前訂房已近七成；館內八間餐廳不僅推出升級跨年菜色，凱菲屋、彩日本料理兩間自助餐廳亦加開兩輪餐期迎戰，期能為Q4總體營收挹注兩成增幅。

台北君悅酒店三樓的凱寓是距離世界級地標101煙火最近的露天派對場地，相臨全台最大規模市府跨年盛會，不僅擁有觀賞台北101煙火之絕佳視野，每年皆一票難求，吸引全球旅客名流爭相參與，是為信義商圈最受歡迎之跨年派對據點。12月31日晚間10點至凌晨1點舉辦「跨年煙火派對」(每位3,680元，12月15日前購票享早鳥優惠3,380元，晚間10時開放入場，限量搶訂)，搭乘偽出國風潮，以紐約街景為靈感，打造一系列佳餚美點、紅、白酒及氣泡酒等無限暢飲。

跨年夜就該舞動狂歡一整晚！台北君悅酒店一樓君寓跨年夜推出「狂放DJ之夜」(每位2,080元，12月15日前早鳥優惠1,900元；另有限量座區席次，每位2,680元，需四人成行，享酒精飲品無限暢飲與派對拼盤乙份)，現場邀請知名DJ Hanson坐鎮，跨年夜狂放熱力樂音，凌晨1時前無限供應啤酒、調酒、果汁與軟性飲料，並享一樓煙火VIP區優先入席，邀民眾在最受矚目的跨年熱點縱情體驗城市時尚魅力。

Ziga Zaga 義大利餐廳跨年夜晚間推出「義猶味盡‧跨年海陸饗宴」($2880＋10％)，五道式套餐主菜可任選烤澳洲羔羊排佐網油裹燉犢牛膝肉或爐烤蟹肉裹海鱸魚柳佐北海道干貝，超值豐盛；晚間十點至凌晨一點將舉辦「暢饗時尚派對」(入場費1,980元＋10％)，網羅超人氣六人組拉丁爵士樂團，佐以精選紅、白酒、氣泡酒、啤酒等飲料無限暢飲，動感歡騰登場。

以當代風格打造洗鍊空間的Cheers歡飲廊12月31日晚餐時段推出「食趣‧跨年套餐」(每套1880＋10％)，吸睛菜色包括鮮味十足蟹肉濃湯、主菜任選紅酒燉美國無骨牛小排或香煎鯛魚柳、創意甜點等精緻佳餚；晚間9時30分起舉辦「迷幻跨年時光」，由3人樂團熱力演唱，微醺醉人樂音相襯，佐以豐盛佳餚飲品選擇，每位入場低消1,500元起！

台北君悅酒店12月31日跨年晚餐選擇多元：全台自助餐霸主-凱菲屋、彩日本料理自助餐廳特開設六點及八點半兩輪餐期，菜色豐盛可期！連續三年榮獲必比登推薦的寶艾西餐廳推出「潮‧豪華跨年海陸盛宴」(每套3,600＋10％)，獻上波士頓龍蝦、現剖法國生蠔、北海道干貝豪華海鮮盤，主菜可任選燒烤帝王蟹肉或美國菲力牛排佐日本馬糞海膽，盡享華麗食尚驚豔，即早預訂。漂亮海鮮餐廳及雲錦中餐廳亦供應中式跨年套餐，完美融揉中式料理的功夫火侯與頂級食材美味精華，每位2800元，隨餐另贈送義大利氣泡酒一杯，饕家不容錯過。

(中時 )