美國總統大選進入尾聲，在這場激烈的選戰中，國外竟也有意想不到的大贏家。韓媒最新消息指出，韓國彈藥製造商PONGSAN正在從美國的政治亂局中獲取利益，今年第三季度營業利潤高達484億韓元(約台幣12.46億元)，大幅超過了市場預期，公司設在美國的軍工產品銷售公司PAC等子公司營業利潤也高達177億韓元(約台幣4.56億元)，達到上個季度的五倍。

根據韓國《中央日報》報導，韓國證券行業消息稱，PONGSAN生產手槍、榴彈砲、艦載炮、對空砲、迫擊砲及坦克炮等各種軍用砲彈彈藥，是一家專業的「彈藥製造商」。不僅韓國部隊使用的彈藥大部分由這家公司供貨，該公司還有30%的產品用於外銷出口。

報導指出，由於舉行總統大選，美國各地頻繁爆發示威、搶奪及暴動事件，白宮也在周圍加裝防禦網，彷彿進入了戰時狀態。有人預測，不承認大選結果的部分極端支持者，可能會發起叛亂，導致美國出現嚴重亂局，因此，人們購買槍支彈藥用於自我防禦的需求大幅增加。

原本今年受新冠疫情影響，美國本就頻繁出現暴力掠奪和搶購商品現象，同時也帶動美國彈藥市場迎來2016年以來的最繁榮時期。韓國彈藥製造商PONGSAN也從中受益，今年第三季度營業利潤高達484億韓元，大幅超過了市場預期，公司設在美國的軍工產品銷售公司PAC等子公司營業利潤也高達177億韓元，達到上個季度的五倍。該公司生產的彈藥質量明顯優於東歐競爭對手的產品，價格也算合理，因此在市場競爭中擁有較大優勢。

報導並提到，Kiwoom證券公司研究員李鍾炯(音)表示，即使最後是贊同限槍的拜登當選，在美國真正發布限槍令之前，也會有大量的民眾搶購槍支彈藥，所以這種市場需求，預計在大選後還會持續一段時間。此外，韓華投資證券公司則預測，PONGSAN今年第四季度軍工產品的銷售額，可望比去年同期增加一倍，達到1160億韓元(約台幣29.86億元)。

(中時新聞網)