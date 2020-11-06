心理疾病犯罪事件層出不窮，衛福部台東醫院心理諮商師「周牛莒光」，為了提供各界瞭解心理疾病患者尤其是偏鄉患者，更需要心理的出口，特別用10個虛擬身分的主角寫了10篇短篇小說出書，提醒人們多關照身邊人的心理狀況。

心理諮商師周牛莒光，新出版的小說集「倪墨，誰的」，收錄10個偏鄉心理患者的故事，用虛擬的「倪墨」為主角，描述跟患者的對話和諮商師個人的省思，希望透過這10篇短篇小說，提醒人們多瞭解並關照身邊人的心理狀態 ，尤其是偏鄉弱勢族群青少年，在成長過程中影響心理深遠的因果關係。

周牛莒光說，每個人或多或少都有心理疾病，台東相對偏鄉，一些精神疾病患者的聲音比較不容易被聽到；但是據衛福部統計，台東縣臨床心理諮商師只有5名，人力嚴重不足，也希望藉此凸顯偏鄉心理治療資源匱乏的困境。

周牛莒光認為，在患病初期如果有人能多關心患者，聽他說話，遺憾的事件就能避免。希望這本心理故事小說，能幫助更多人認識自己，也瞭解心理病患的需求。

這本短篇小說集獲得台東生活美學館主辦的2020後山文學年度新人獎，已在各大通路上架，周牛莒光希望藉由這本書，鼓勵有情緒困擾的朋友勇敢踏出求助的第一步。

(中時 )