有益鋼鐵第三季每股盈餘0.04元，終止連兩季虧損情況，且單季業績較去年同期成長一倍，累計前三季稅後淨損為1,077萬元，每股稅後淨損0.12元，但全年仍力拚轉盈。

不鏽鋼厚板大廠有益鋼鐵日前名開董事會，通過第3季財報，單季營收4億3,493萬元，較去年同期減少19.59％，累計前三季營收為16億8,180萬元，較去年同期減少4.69％。

(工商 )